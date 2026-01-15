Rilancio ciclo rifiuti | Roberto Quarta sollecita interventi sugli impianti comunali
Roberto Quarta, presidente della Commissione Ambiente, ha incontrato l’ingegner Stefano Morciano, dirigente del settore, per discutere del rilancio del ciclo dei rifiuti a Brindisi. L’obiettivo è evidenziare la necessità di interventi sugli impianti comunali per migliorare la gestione dei rifiuti e garantire una maggiore efficienza del sistema locale. La questione rappresenta un tema centrale per il futuro sostenibile della città.
Il futuro della gestione dei rifiuti a Brindisi è tornato al centro del dibattito politico grazie all’iniziativa di Roberto Quarta, presidente della Commissione Ambiente, il quale ha incontrato il dirigente del settore al ramo, l’ingegnere Stefano Morciano. Al centro del confronto vi è lo stato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
