Rilancio ciclo rifiuti | Roberto Quarta sollecita interventi sugli impianti comunali

Roberto Quarta, presidente della Commissione Ambiente, ha incontrato l’ingegner Stefano Morciano, dirigente del settore, per discutere del rilancio del ciclo dei rifiuti a Brindisi. L’obiettivo è evidenziare la necessità di interventi sugli impianti comunali per migliorare la gestione dei rifiuti e garantire una maggiore efficienza del sistema locale. La questione rappresenta un tema centrale per il futuro sostenibile della città.

