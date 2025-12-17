Riqualificati tre impianti sportivi comunali | conclusi gli interventi su spogliatoi piste e coperture

Tre importanti impianti sportivi comunali di Palermo hanno appena concluso interventi di riqualificazione, migliorando spogliatoi, piste e coperture. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria hanno valorizzato queste strutture, offrendo spazi più sicuri e funzionali per atleti e appassionati. Un nuovo impulso alla promozione dello sport e del benessere nel territorio palermitano.

Si sono conclusi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su tre impianti sportivi comunali di Palermo: il Pattinodromo del Giardino Inglese, il Palamangano e il Palaoreto. Gli interventi hanno restituito piena funzionalità e sicurezza alle strutture.In particolare al Pattinodromo del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

