Vessato e picchiato dalla moglie 10 anni e 4 mesi all’ex pizzaiolo che la uccise | Anni di angherie fisiche e psicologiche
Pesaro, 26 novembre 2025 – Dieci anni e quattro mesi. È la condanna pronunciata questa mattina dalla Corte d’Assise di Pesaro per Angelo Sfuggiti, 70 anni, l’ex pizzaiolo fanese che il 20 novembre 2023 uccise la moglie Rita Talamelli strangolandola con un foulard. Riconosciute le attenuanti generiche e la provocazione. Una sentenza frutto del riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella della provocazione, ritenute prevalenti sull’aggravante del vincolo coniugale. Sfuggiti resterà ai domiciliari, nella stessa casa di via Montefeltro dove avvenne il delitto. La dinamica di quelle ore era stata ricostruita nella precedente udienza in cui si era svolta la discussione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
