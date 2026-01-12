ISS ritorno anticipato astronauti | data confermata oggi cambio di comando Imprevisto medico a bordo siamo ok

La NASA ha confermato il ritorno anticipato della Crew-11 dalla Stazione Spaziale Internazionale, previsto per mercoledì 14 gennaio 2026. La decisione è stata presa a seguito di un imprevisto medico che ha coinvolto uno degli astronauti a bordo. Attualmente, tutti i membri della squadra stanno bene e il cambio di comando è stato effettuato senza complicazioni.

La NASA conferma la data di mercoledì 14 gennaio 2026 per il ritorno anticipato della Crew-11 dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) dopo un serio problema di salute di uno degli astronauti. Oggi la diretta del cambio di comando, a bordo Mike Fincke rassicura: "Stiamo tutti bene".

La NASA conferma il ritorno anticipato dell'ISS Crew-11 dopo che l'astronauta si è ammalato - La NASA ha confermato che riporterà un equipaggio completo di quattro persone in anticipo dalla Stazione Spaziale Internazionale dopo che un astronauta ha sviluppato un problema medico, un passo ... gamereactor.it

ISS, emergenza medica a bordo: NASA conferma il rientro anticipato della Crew-11 - 11 per un problema medico a uno dei membri dell'equipaggio. drcommodore.it

