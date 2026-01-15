Rientrata la missione Crew 11 tutti gli astronauti ricoverati in ospedale Domani controlli alla Nasa

Dopo 167 giorni nello spazio, gli astronauti Zena Cardman, Mike Fincke, Kimiya Yui e Oleg Platonov sono rientrati sulla Terra a bordo della missione Crew 11. Tutti sono stati ricoverati in ospedale per controlli medici e domani saranno sottoposti a verifiche presso la Nasa. L’equipaggio ha completato con successo il loro periodo in orbita, tornando alle attività terrestri.

Roma, 15 gennaio 2026 – Dopo 167 giorni in orbita,  gli astronauti Zena Cardman e Mike Fincke, entrambi della Nasa, Kimiya Yui dell'agenzia spaziale giapponese Jaxa e Oleg Platonov dell'agenzia spaziale russa Roscosmos sono rientrati sulla Terra. La missione Crew 11 è rientrata stamattina con un ammaraggio al largo della California. Adesso iniziano le operazioni di recupero della navetta. È la prima volta, nei 25 anni di storia della Stazione Spaziale Internazionale, che un equipaggio rientra in anticipo per un problema di salute a uno dei suoi membri.  Rientrata la missione Crew 11, i quattro membri dell'equipaggio escono dalla navetta Dopo i primissimi controlli medici appena usciti dalla navetta, i quattro astronauti sono stati portati in elicottero in ospedale, dove trascorreranno una notte  "per ulteriori accertamenti”,  come   sottolineato dall'amministratore capo della Nasa, Jared Isaacman, e dal capo del direttorato Nasa per le operazioni relative alle missioni spaziali, Joel Montalbano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

