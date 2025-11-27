Risolto il guasto riapre la scuola chiusa d' urgenza
Prima il guasto all’impianto di riscaldamento, poi la chiusura d’urgenza e oggi, 27 novembre, la riapertura. Si è chiusa a lieto fine la disavventura per la scuola primaria di Via Cesare Battisti ad Agrate Brianza, nel comprensivo "EnzoBontempi".Il guastoNella giornata di martedì 25 novembre. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Aggiornamento sul guasto ENEL e sul ripristino dei pozzi di C.da Sant’Antonio. Guasto risolto. Si informa la cittadinanza che, dopo il ripristino della fornitura elettrica da parte di ENEL, è stato riscontrato un guasto a uno dei motori di uno dei due pozzi della Co - facebook.com Vai su Facebook
Risolto il guasto, riapre la scuola chiusa d'urgenza - Prima il guasto all’impianto di riscaldamento, poi la chiusura d’urgenza e oggi, 27 novembre, la riapertura. Come scrive monzatoday.it