Risolto il guasto riapre la scuola chiusa d' urgenza

Prima il guasto all’impianto di riscaldamento, poi la chiusura d’urgenza e oggi, 27 novembre, la riapertura. Si è chiusa a lieto fine la disavventura per la scuola primaria di Via Cesare Battisti ad Agrate Brianza, nel comprensivo "EnzoBontempi".Il guastoNella giornata di martedì 25 novembre. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

