A Montefredane scuola resta chiusa dopo il terremoto | almeno 10 giorni per verifiche
Proseguono le verifiche a Montefredane (Avellino) dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4 del 25 ottobre; la scuola resterà chiusa per 10 giorni. Il sindaco Aquino chiede la proroga del superbonus per mettere in sicurezza il patrimonio edilizio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Nel corso della notte è stata registrata una scossa sismica con epicentro nel comune di Montefredane (AV). Non si registrano danni a cose o persone. Sono stati attivati dalla Protezione Civile della Regione Campania e dalla Prefettura di Avellino tre centri d - facebook.com Vai su Facebook
$Juorno $paura in $Irpinia, la terra continua $tremare: a $Montefredane e $Mercogliano cittadini in $strada - X Vai su X
Montefredane, la scuola resterà chiusa per dieci giorni - Niente lezioni per i bambini del piccolo comune irpino, epicentro del terremoto di sabato scorso. rainews.it scrive
Sisma, a Montefredane scuola chiusa per almeno dieci giorni - “Ringrazio il Vice Ministro Edmondo Cirielli, candidato presidente del centrodestra in Regione Campania, per avermi espresso solidarietà e vicinanza, a titolo personale e a nome del Governo, dopo le s ... Come scrive irpinianews.it
Terremoto in Irpinia, scuola chiusa per 10 giorni a Montefredane: servono verifiche statiche - Scuole oggi chiuse ad Avellino e in altri Comuni dopo la forte scossa di magnitudo 4, registrata sabato scorso alle ore 21. Riporta corriereirpinia.it