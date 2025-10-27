A Montefredane scuola resta chiusa dopo il terremoto | almeno 10 giorni per verifiche

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono le verifiche a Montefredane (Avellino) dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4 del 25 ottobre; la scuola resterà chiusa per 10 giorni. Il sindaco Aquino chiede la proroga del superbonus per mettere in sicurezza il patrimonio edilizio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

montefredane scuola resta chiusaMontefredane, la scuola resterà chiusa per dieci giorni - Niente lezioni per i bambini del piccolo comune irpino, epicentro del terremoto di sabato scorso. rainews.it scrive

montefredane scuola resta chiusaSisma, a Montefredane scuola chiusa per almeno dieci giorni - “Ringrazio il Vice Ministro Edmondo Cirielli, candidato presidente del centrodestra in Regione Campania, per avermi espresso solidarietà e vicinanza, a titolo personale e a nome del Governo, dopo le s ... Come scrive irpinianews.it

Terremoto in Irpinia, scuola chiusa per 10 giorni a Montefredane: servono verifiche statiche - Scuole oggi chiuse ad Avellino e in altri Comuni dopo la forte scossa di magnitudo 4, registrata sabato scorso alle ore 21. Riporta corriereirpinia.it

