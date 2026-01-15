Revenge porn e la legge del Codice Rosso contro la violenza di genere

Il revenge porn rappresenta una forma di violenza digitale che coinvolge la diffusione non consensuale di immagini intime. La legge del Codice Rosso è stata introdotta per contrastare efficacemente questa problematica e proteggere le vittime di violenza di genere. Secondo il Garante per la protezione dei dati personali, il 62% degli italiani è esposto a questo rischio, evidenziando l’importanza di interventi normativi e di sensibilizzazione.

Uno dei principali rischi legati alla vita digitale è senza dubbio il revenge porn: il 62% degli italiani, secondo la Relazione al Parlamento del Garante per la protezione dei dati personali, dichiara di esserne esposto. Per revenge porn si intende la diffusione in rete di immagini sessualmente esplicite, rese note senza il consenso dell’interessato. Per meglio esplicitare la definizione, basta riportare un’affermazione di Silvia Vecchini, pubblicata su Wired.it il 24 aprile 2014, che l’enciclopedia Treccani evidenzia proprio alla voce “revenge porn”: è la pornografia della vendetta, quella pratica di pubblicare in rete materiale imbarazzante come un video hard fatto in casa oppure un’immagine dell’ex nuda. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Revenge porn e la legge del Codice Rosso contro la violenza di genere Leggi anche: Revenge porn e la legge del Codice Rosso contro la violenza di genere Leggi anche: Acireale, violenza di genere a 5 anni dall'istituzione del "Codice rosso": i dati di Telefono Arcobaleno La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Revenge porn: Come difendersi. Attenzione a dati e foto e denunciare subito; Revenge porn e cyberbullismo, dai 14 anni gli studenti possono agire da soli: guida pratica all'uso del modulo di segnalazione online con SPID; Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica: risposte innovative alle minacce globali; In Italia arrivano nuove misure contro la violenza di genere con inasprimento delle pene: i dettagli. Revenge porn: "Come difendersi. Attenzione a dati e foto e denunciare subito" - L’avvocato Gugliotta mette in guardia sulla violenza online "Obbligo per le piattaforme di agire subito per bloccare i materiali". msn.com

Segregata in casa e vittima di revenge porn, chiesti due anni e mezzo Tribunale - Imputato di maltrattamenti e stalking un 28enne Articolo: https://www.tusciaweb.eu/2026/01/segregata-casa-vittima-revenge-porn-chiesti-due-anni-mezzo/ - facebook.com facebook

Stalking e revenge porn: 21enne arrestato x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.