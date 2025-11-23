Acireale violenza di genere a 5 anni dall' istituzione del Codice rosso | i dati di Telefono Arcobaleno

Lunedì 24 novembre, alle ore 18, nel Centro culturale "Pinella Musmeci", la Città di Acireale ospiterà l'importante tavola rotonda organizzata dal Telefono Arcobaleno "Violenza di genere e giustizia. Cinque anni di Codice Rosso tra norma, cultura e società".

