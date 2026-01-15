Renault Clio la sesta generazione permette più spazio a bordo

La sesta generazione della Renault Clio rappresenta un'evoluzione significativa, offrendo maggiore spazio interno e comfort. Da oltre trent’anni, questa utilitaria accompagna le esigenze quotidiane di molti automobilisti europei, distinguendosi per attenzione a fattori pratici come abitabilità e funzionalità. Un aggiornamento che conferma la posizione di rilievo nel segmento, senza perdere di vista l’equilibrio tra design, efficienza e praticità.

In un segmento, come quello delle compatte dove ogni centimetro è una conquista, la sesta generazione della più amata delle francesi sceglie una strada chiara: offrire più aria, più libertà di movimento e più qualità percepita. In altre parole, rendere la vita a bordo più semplice e piacevole.

