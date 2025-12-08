Referendum sulla separazione delle carriere l' Anm di Palermo organizza un dialogo sulla giustizia

Nell'ambito della campagna per il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere, la sezione di Palermo dell'Associazione nazionale magistrati organizza un "Dialogo sulla giustizia" a sostegno delle ragioni del "no". Un'occasione per riflettere e per capire meglio cosa c'è in gioco. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

