Referendum sulla separazione delle carriere l' Anm di Palermo organizza un dialogo sulla giustizia

Palermotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ambito della campagna per il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere, la sezione di Palermo dell'Associazione nazionale magistrati organizza un "Dialogo sulla giustizia" a sostegno delle ragioni del "no". Un'occasione per riflettere e per capire meglio cosa c'è in gioco. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

