Referendum | Conte ' no a questa visione giustizia salva casta'

Il referendum rappresenta un momento importante di riflessione sulle procedure di giustizia in Italia. In questo contesto, il ministro della Giustizia ha annunciato una possibile riforma che potrebbe modificare l’uso del trojan per indagare sulla corruzione. La discussione riguarda il equilibrio tra tutela della legalità e garanzie dei diritti, ponendo questioni fondamentali sulla trasparenza e l’efficacia del sistema giudiziario italiano.

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Sono qui alle prese col suo ultimo libro, questa meravigliosa fatica letteraria in cui il nostro ministro della Giustizia preannuncia che ci sarà una riforma che non consentirà più l'utilizzo del trojan per andare a scovare i reati di corruzione. Ministro Nordio, ma mi spieghi, da quale parte lei sta? E lei che cosa dice? Che non è un reato grave? Quindi di fronte a una modestissima mazzetta, ma lo sa che mazzette dopo mazzette non riusciamo a costruire gli ospedali, le scuole non riusciamo a dirigere le risorse pubbliche laddove servono?" Lo sottolinea il presidente del Novimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in un video su Facebook. 🔗 Leggi su Iltempo.it

