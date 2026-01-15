Referendum | Conte ' arrivati a 500mila firme segnale dirompente' **

Il raggiungimento di 500 mila firme in pochi giorni rappresenta un segnale significativo di coinvolgimento civile. Questa adesione testimonia l'interesse e la preoccupazione di molti cittadini riguardo alla riforma proposta. Un dato che evidenzia l'importanza del dibattito pubblico e la volontà di esprimere un'opinione condivisa su questioni fondamentali per il sistema di giustizia.

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "È un risultato incredibile: in pochi giorni siamo arrivati a 500mila firme contro la riforma dell'ingiustizia di Meloni e Nordio. È un segnale dirompente! Con tutti contro". Lo scrive il leader M5S, Giuseppe Conte, sui social. "Nonostante il lavaggio del cervello a reti unificate su questa riforma, su cui stanno illudendo i cittadini. Nonostante un Governo che snobba e ridicolizza la partecipazione, l'impegno, la raccolta firme, accelerando i tempi per il referendum per dare meno tempo ai cittadini di discutere e informarsi". "Lottiamo, informiamo e partecipiamo. Correre controvento, contro il tempo, contro tutto non ci ha mai fatto paura. 🔗 Leggi su Iltempo.it

