Referendum | Pd ' fondamentale raggiungere 500mila firme'

Il Partito Democratico sottolinea l’importanza di raggiungere le 500mila firme per il referendum. In attesa della decisione del tribunale amministrativo, si invita a sottoscrivere e a promuovere la campagna di raccolta firme, considerata un passo fondamentale per sostenere l’iniziativa e garantire il rispetto delle procedure previste. La partecipazione di cittadini e sostenitori è essenziale per rafforzare il processo democratico e l’efficacia dell’azione collettiva.

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - “In attesa che il tribunale amministrativo si pronunci è importante firmare e continuare a far firmare. Raggiungere 500mila firme significa costituire il comitato promotore, significa avere spazi per informare, significa avere spazi sui media e significa soprattutto poter mettere i cittadini italiani nelle condizioni di esprimere un voto libero, consapevole e informato”. Lo dichiara Debora Serracchiani deputata e responsabile Giustizia del Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it

