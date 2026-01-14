Referendum | Pd ' fondamentale raggiungere 500mila firme'

Il Partito Democratico sottolinea l’importanza di raggiungere le 500mila firme per il referendum. In attesa della decisione del tribunale amministrativo, si invita a sottoscrivere e a promuovere la campagna di raccolta firme, considerata un passo fondamentale per sostenere l’iniziativa e garantire il rispetto delle procedure previste. La partecipazione di cittadini e sostenitori è essenziale per rafforzare il processo democratico e l’efficacia dell’azione collettiva.

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "In attesa che il tribunale amministrativo si pronunci è importante firmare e continuare a far firmare. Raggiungere 500mila firme significa costituire il comitato promotore, significa avere spazi per informare, significa avere spazi sui media e significa soprattutto poter mettere i cittadini italiani nelle condizioni di esprimere un voto libero, consapevole e informato". Lo dichiara Debora Serracchiani deputata e responsabile Giustizia del Pd.

Il Pd è diviso pure sul referendum, Picierno: "Non lasciare alla destra bandiere delle riforme" - La vicepresidente del Parlamento europeo prende posizione a favore del testo voluto da Giorgia Meloni e Carlo Nordio ... today.it

“Sconfitta evitabile”, “No, la partita aveva senso”: il Pd si interroga dopo il flop del quorum “Sconfitta evitabile”, “No, la partita aveva senso”: il Pd si ... - Purtroppo un regalo enorme a Giorgia Meloni e alle destre” tuona per prima la pasionaria dei riformisti Pina Picierno, aprendo subito un clima da resa dei ... repubblica.it

Hai già firmato per dire NO al referendum Nordio 15 cittadini hanno avviato questa battaglia e ora servono 500mila firme per fermare una riforma che non risolve nessun problema della giustizia, ma mette a rischio un principio fondamentale della nostra dem facebook

GUIDA DEFINITIVA CONTRO LE BALLE DEL NO AL REFERENDUM I comitati del No stanno diffondendo un mare di bufale! Vi chiedo di dedicare qualche minuto a questo video e di condividerlo con amici, parenti, colleghi: è fondamentale che il voto avveng x.com

