Dopo 25 giorni di raccolta, è stato raggiunto il quorum di 500.000 firme per il referendum contro la riforma Nordio della magistratura. La mobilitazione dei cittadini potrebbe portare a modifiche nel quesito referendario o a un ricorso alla Corte Costituzionale, evidenziando l’importanza del coinvolgimento civico nel processo decisionale. La consultazione rappresenta un momento significativo nel dibattito sulla riforma e sulla partecipazione democratica nel paese.

Venticinque giorni, dal 22 dicembre del 2025 al 15 gennaio del 2026. Tanto è servito a un gruppo di cittadini “volenterosi” per raccogliere mezzo milione di firme contro la riforma della magistratura su cui il governo si gioca buona parte del proprio capitale politico. Giovedì la mobilitazione online lanciata prima di Natale da 15 giuristi – capitanati da Carlo Guglielmi, storico avvocato dei sindacati di base – ha raggiunto le 500mila sottoscrizioni, la quota prevista dalla Costituzione per chiedere il referendum sulle leggi che modificano la Carta nel caso in cui non siano approvate con la maggioranza dei due terzi in Parlamento ( si può continuare a firmare fino al 30 gennaio a questo link: servono Spid o Carta d’identità elettronica). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, raggiunto il quorum di 500mila firme contro la riforma Nordio. I possibili effetti: dal cambio di quesito al ricorso alla Consulta

Referendum sulla giustizia il 22 e 23 marzo: il quesito, il quorum, cosa succede se vince il "sì" o il "no" - La recente riforma costituzionale e le carriere separate di giudici e pubblici ministeri: in cosa consiste la consultazione popolare e su quali temi gli italiani sono chiamati a esprimere il loro voto ... today.it

Referendum riforma giustizia: quorum, posizioni e tempistiche. Tutti i dettagli - La legge sul referendum (la 352 del 1970) stabilisce che dopo il sì definitivo del Parlamento e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ci sono tre mesi per raccogliere le firme o tra i parlamentari ... ilsole24ore.com

Referendum, sulla data è battaglia di ricorsi. Il Colle firma il decreto - Il M5s lancia un “kit” per fare campagna contro la riforma della giustizia. repubblica.it