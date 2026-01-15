Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Real tv: crimini di strada ) Cosa c’è di più reale dei crimini di strada? Ne sanno qualcosa le nostre città attanagliate da fenomeni di deviazione come le baby gang, i maranza e la criminalità di quartiere. Una tendenza a cui anche la provincia italiana ha iniziato ad abituarsi, si pensi ad esempio ai numerosi casi di pickpocketing sui mezzi di trasporto. Interessante su questa riga il format Real tv: crimini di strada, in onda in tarda serata sul Nove, in cui la Iena Andrea Agresti analizza spiacevoli situazioni in cui ci si potrebbe imbattere mentre Manuel Spadaccini, Youtuber nonché carabiniere in congedo, fornisce consigli utili per reagire prima che sia troppo tardi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Real tv: crimini di strada, le baby gang sfondano

Leggi anche: Allarme baby gang in strada: "Il vero antidoto? Ricucire le relazioni tra generazioni"

Leggi anche: "Saranno aumentati i militari in strada. Ora un giro di vite sulle baby gang"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Real tv: crimini di strada, le baby gang sfondano; Real Tv: Crimini di strada su Nove TV; Guida Tv martedì 13 gennaio, cosa vedere stasera in tv; Stasera in TV martedì 13 gennaio 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata.

Scadenza 20/02/2026 TrueCrimePremio (edizione 6): concorso letterario per storie inedite true crime (racconti di crimini realmente accaduti) con premi in pubblicazione concorsi-letterari.it/concorso-lette… x.com

Scadenza 20/02/2026 TrueCrimePremio (edizione 6): concorso letterario per storie inedite true crime (racconti di crimini realmente accaduti) con premi in pubblicazione http://www.concorsi-letterari.it/concorso-letterario.aspid=3 #concorsiletterari #pr facebook