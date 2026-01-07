saranno aumentati i militari in strada ora un giro di vite sulle baby gang

Recentemente sono stati annunciati potenziamenti delle forze di sicurezza nelle aree pubbliche, con un particolare focus sul contrasto alle baby gang. La tragica perdita del capotreno Alessandro Ambrosio, ucciso in modo brutale a 34 anni, evidenzia l’urgenza di interventi decisivi per garantire maggiore sicurezza nelle strade e nelle comunità.

L'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio «è inaccettabile non si può morire a 34 anni, in modo così brutale e meschino. È compito del governo innalzare ancora la qualità della sicurezza nelle città». Sottosegretario Nicola Molteni, Bologna aveva già delle criticità in fatto di sicurezza. Cosa è stato fatto? «Su Bologna è stato fatto tanto sia in termini di assegnazione di forze di polizia, è la prima città italiana in cui abbiamo sperimentato l'applicazione delle zone rosse nelle aree più critiche, abbiamo fatto interventi ad alto impatto e previsto nuovi presidi di legalità. Ma lo Stato necessita della collaborazione delle amministrazioni locali, e se quello che fa il Comune di Bologna è mettere a disposizione le pipette per consumare il crack, diventa più difficile». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

