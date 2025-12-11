Allarme baby gang in strada | Il vero antidoto? Ricucire le relazioni tra generazioni

L'aumento delle baby gang e della violenza giovanile rappresenta una sfida crescente nelle strade delle città italiane. Tuttavia, gli esperti sottolineano che il problema non riguarda solo i giovani, ma riflette una crisi di relazioni tra generazioni. Ricucire i legami familiari e sociali può essere la chiave per contrastare questa tendenza e promuovere un ambiente più sicuro e solidale.

"Il fenomeno della violenza nasce quando una vita è sofferente. Non è un problema soltanto dei giovani". A sostenerlo è Marco Armellini, per lungo tempo direttore della Neuropsichiatria Infantile e responsabile dell'Unità funzionale salute mentale infanzia e adolescenza dell'Asl pratese. Il mondo dei giovani e dei giovanissimi, anche della città di Prato, lo conosce benissimo. E sotto la sua lente di ingrandimento non possono non finire gli episodi che negli ultimi mesi hanno scosso e impattato sull'opinione pubblica: le aggressioni tra giovani, le spedizioni punitive di baby gang per strada consumate sotto gli occhi di passanti, adulti e non, attoniti per quelle scene impensabili.

