Già avvertito da Ancelotti mesi fa, la discesa del Real Madrid continua. E Xabi Alonso non riesce a porvi rimedio. Ne parla El Paìs in apertura questa mattina, sottolineando come dopo 16 mesi dalle avvisaglie notate da Carlo si stia facendo ben poco per rimettere insieme i pezzi, anzi. Le situazioni complesse non mancano: a partire dalla gestione di Vinicius, passando per Guler e Huijsen ma soprattutto sulla difesa. Almeno questo è quello che pensano in Spagna (il Real è comunque secondo in classifica ndr). Il Real Madrid è in declino da 15 mesi, se n’era accorto Ancelotti ma nessuno fa nulla (Paìs). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ancelotti aveva avvertito tutti del declino del Real Madrid, Xabi Alonso è in agonia da settimane (El Paìs)

Leggi anche: Ai giocatori del Real Madrid non piacciono i metodi di Xabi Alonso e rimpiangono la libertà dei tempi di Ancelotti (El Mundo)

Leggi anche: I giocatori del Real Madrid rimpiangono Ancelotti: frustrati dal nuovo metodo di Xabi Alonso

