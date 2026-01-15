Radio Ithemba in concerto presenta un'esperienza musicale autentica, unendo influenze pachanke e folk in un insieme armonioso. La formazione si distingue per la capacità di integrare diverse tradizioni culturali, creando un suono originale e coinvolgente. L’evento offre un’occasione per ascoltare musica dal carattere genuino e sincero, in un contesto che valorizza l’autenticità e la ricchezza delle contaminazioni culturali.

Radio Ithemba è una formazione pachanka hard folk, un ensemble che incarna lo spirito autentico della contaminazione musicale e culturale. Il progetto nasce dall’incontro di musicisti con background differenti, uniti dalla volontà di costruire un linguaggio sonoro che travalichi le frontiere geografiche e linguistiche, dando vita a un’esperienza collettiva di energia, ritmo e condivisione. Il loro sound è un intreccio calibrato di sonorità acustiche e dinamiche urbane, in cui le strutture del folk europeo si fondono con le pulsazioni latine, le influenze mediterranee e accenti world contemporanei. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Radio Ithemba in concerto; Radio Ithemba e Andrea Glockner 4tet Across the Lines all'Exwide; Doppio appuntamento con la musica all'ExWide.

