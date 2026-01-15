Radio Ithemba in concerto

Radio Ithemba in concerto è un evento che mette in scena la musica di una formazione pachanka hard folk, un ensemble che unisce tradizione e innovazione. La loro esibizione rappresenta un’occasione per ascoltare sonorità autentiche e vibranti, frutto di un percorso culturale e musicale ricco di contaminazioni. Un momento di ascolto sincero, pensato per apprezzare la profondità e la varietà delle radici di questa musica.

Radio Ithemba è una formazione pachanka hard folk, un ensemble che incarna lo spirito autentico della contaminazione musicale e culturale. Il progetto nasce dall'incontro di musicisti con background differenti, uniti dalla volontà di costruire un linguaggio sonoro che travalichi le frontiere geografiche e linguistiche, dando vita a un'esperienza collettiva di energia, ritmo e condivisione. Il loro sound è un intreccio calibrato di sonorità acustiche e dinamiche urbane, in cui le strutture del folk europeo si fondono con le pulsazioni latine, le influenze mediterranee e accenti world contemporanei.

