Cosa: Storia di Antonia, un racconto per voce e carillon di e con Angela Sajeva. Dove e Quando: Teatro di Documenti (Roma), il 24 gennaio alle ore 20:00 e il 25 gennaio alle ore 18:00. Perché: Un viaggio intimo che intreccia la memoria del Sud Italia con i grandi temi della migrazione e dell’emancipazione femminile. Il teatro romano si prepara ad accogliere una narrazione densa di umanità e memoria storica. Storia di Antonia non è soltanto una rappresentazione scenica, ma un vero e proprio atto di testimonianza che affonda le sue radici nelle terre del Meridione per elevarsi a riflessione universale sulla condizione umana. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Radici e resilienza: la Storia di Antonia al Teatro di Documenti

Leggi anche: “Purgatorio” in scena al Teatro di Documenti di Roma: teatro, arte e verità nel memoir di Ilaria Palomba

Leggi anche: Ha fretta di nscere e viene al mondo dentro l’ambulanza: la storia di resilienza e professionalità del 118 di Frosinone

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

“Storia di Antonia”, racconto per voce e carillon di e con Angela Sajeva, in scena al Teatro di Documenti il 24 e 25 gennaio.

'Una Storia da raccontare', viaggio nelle radici di Stintino - "Stintino: Una Storia da Raccontare": dal 4 al 6 luglio, il borgo del nord Sardegna si trasformerà in un palcoscenico vivente della propria memoria collettiva, invitando residenti e visitatori a un ... ansa.it

Montecchio, festa per i cent'anni di Maria Umbrico. Una storia di resilienza e amore per le radici - Classe 1924, Maria è nata a Tenaglie in una famiglia numerosa composta da sette figli, ... ilmessaggero.it

Il viaggio dell’anima tra resilienza e radici: Sara Maria Serafini presenta "Giovani e Belli" a Cropalati C’è un momento preciso nella vita in cui la giovinezza smette di essere solo un’età anagrafica per diventare un campo di battaglia, un luogo di frontiera facebook