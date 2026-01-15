Radici e resilienza | la Storia di Antonia al Teatro di Documenti
Cosa: Storia di Antonia, un racconto per voce e carillon di e con Angela Sajeva. Dove e Quando: Teatro di Documenti (Roma), il 24 gennaio alle ore 20:00 e il 25 gennaio alle ore 18:00. Perché: Un viaggio intimo che intreccia la memoria del Sud Italia con i grandi temi della migrazione e dell’emancipazione femminile. Il teatro romano si prepara ad accogliere una narrazione densa di umanità e memoria storica. Storia di Antonia non è soltanto una rappresentazione scenica, ma un vero e proprio atto di testimonianza che affonda le sue radici nelle terre del Meridione per elevarsi a riflessione universale sulla condizione umana. 🔗 Leggi su Ezrome.it
“Storia di Antonia”, racconto per voce e carillon di e con Angela Sajeva, in scena al Teatro di Documenti il 24 e 25 gennaio.
