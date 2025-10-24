Ha fretta di nscere e viene al mondo dentro l’ambulanza | la storia di resilienza e professionalità del 118 di Frosinone

Un neonato è venuto alla luce a bordo di un'ambulanza del 118 a Frosinone durante la notte scorsa, grazie alla prontezza della mamma e alla professionalità dell'equipe sanitaria. Mamma e bambino stanno bene e sono ricoverati all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone, dove stanno ricevendo assistenza e cure. Una mamma coraggiosa e un parto improvviso. La protagonista è una giovane donna di origine nigeriana, classe 1991, residente a Frosinone. Sola in casa con il primogenito di un anno e mezzo, con il marito fuori città per lavoro, ha riconosciuto l'imminenza del parto e ha chiamato il 118.

