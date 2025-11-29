Garante della Privacy si muove la Procura di Roma | faro sulla notte del primo novembre e la caccia alla talpa
C’è una notte che fa la differenza. Una notte in cui chi dovrebbe proteggere la privacy degli italiani decide che la sua, di privacy, vale di più. È la notte del primo novembre, festa di Ognissanti, quando gli uffici del Garante della Privacy in Piazza Venezia dovrebbero essere chiusi, sigillati, vuoti come una chiesa sconsacrata. E invece. Come racconta oggi ilfattoquoidiano.it, quella notte i quattro membri del collegio – Stanzione, Feroni, Ghiglia e Scorza – entrano nella sede. Ma non da soli. Con loro ci sono persone esterne, che restano dentro da sole, tutta la notte, fino all’ora di pranzo del giorno dopo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
