Perché il Policlinico di Bari è diventato il primo ospedale in Europa per trapianti di cuore? Dal Nord ora vengono qui

Un modello vincente. Fatto di voli andate e ritorno per poter prelevare l'organo donato e intervenire nel giro di quattro ore sul paziente, e di un aereo sempre pronto al rullaggio rullare. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Perché il Policlinico di Bari è diventato il primo ospedale in Europa per trapianti di cuore? «Dal Nord ora vengono qui»

Leggi anche questi approfondimenti

Intervista a Daniela Chieffo, responsabile dell’Unità di psicologia clinica del policlinico Gemelli, il suo studio sulla plusdotazione è stato presentato all'International Neuropsychological Society: "Il bambino deve essere accettato dagli amici, dai genitori, dalla sc - facebook.com Vai su Facebook

Policlinico di Bari, 8 bandi per le direzioni di unità ospedaliere. Rinnovi anche per i reparti del pediatrico Giovanni XXIII - Ci sono fra le altre la medicina d’emergenza urgenza, l’anestesia e rianimazione e la chirurgia generale pediatrica del Giovanni XXIII. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Policlinico Bari, 13 trapianti in tre giorni - E' la maratona che, nelle sale operatorie di Asclepios, nel Policlinico di Bari, dall'11 al 14 marzo ha visto protagoniste ... Come scrive quotidianodipuglia.it

Policlinico Bari, accordo per retribuzioni più alte per i medici - Retribuzioni più alte per i medici del Policlinico di Bari con l'adeguamento che sarà riconosciuto per tutti a settembre con gli arretrati che partono da inizio anno. Come scrive ansa.it