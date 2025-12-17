Tell Me Lies la terza stagione su Disney+ | trama cast trailer e quando esce

Scopri tutto sulla terza stagione di Tell Me Lies, l’appassionante drama disponibile su Disney+. Attrazioni, bugie e dipendenze emotive si intrecciano tra segreti e misteri, portando gli spettatori in un vortice di emozioni. Ideata da Meaghan Oppenheimer e tratta dal romanzo di Carola Lovering, questa nuova stagione promette colpi di scena e rivelazioni sorprendenti. Ecco tutto quello che c’è da sapere: trama, cast, trailer e data di uscita.

Attrazione, bugie e dipendenze emotive. E poi segreti, misteri e colpe. Disney+ annuncia la terza stagione di Tell Me Lies, il drama ideato da Meaghan Oppenheimer e basato sul romanzo di Carola Lovering. Ecco tutto quello che sappiamo. Tell Me Lies 3, il trailer Tell Me Lies 3, le anticipazioni. 🔗 Leggi su Today.it

