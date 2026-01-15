Putin | Le relazioni con l' Italia e gli altri Paesi europei lasciano a desiderare

Le recenti dichiarazioni di Putin evidenziano un rapporto complicato tra Russia e Italia, mentre le tensioni in Ucraina proseguono con un attacco di droni a Rostov, causando vittime e feriti. Nel frattempo, la Commissione Europea ha approvato un prestito da 90 miliardi di euro per Kiev, segnando un passo importante nel sostegno all’Ucraina in un contesto internazionale complesso.

«La Russia fornirà assistenza agli amici cubani». Lo ha dichiarato il presidente Vladimir Putin, dopo che Donald Trump ha detto che «probabilmente» il regime dell'Avana cadrà perché non riceve più aiuto dal Venezuela. «Abbiamo sempre fornito e continuiamo a fornire assistenza ai nostri amici cubani e siamo solidali con la loro determinazione a difendere la loro sovranità e indipendenza con tutte le loro forze», ha affermato Putin, citato dall'agenzia Interfax, ricevendo al Cremlino le credenziali di 34 nuovi ambasciatori, tra i quali quello cubano. Attacco missilistico russo sul porto di Chornomorsk, nella regione di Odessa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

