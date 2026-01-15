Durante un incontro con gli ambasciatori europei, Putin ha dichiarato che le relazioni tra Russia e Europa lasciano a desiderare, attribuendo la responsabilità esclusivamente all’Europa. Questa affermazione evidenzia le tensioni in corso tra le due parti, sollevando interrogativi sulle vere cause delle crisi diplomatiche e sulla possibilità di un miglioramento nei rapporti futuri.

Ci vuole una gran faccia tosta per dire che le relazioni tra la Russia e L’Europa si sono incrinate a causa della seconda controparte. I buoni rapporti, in realtà, si sono rovinati da quando il Cremlino ha deciso di invadere l’Ucraina. Ma un uomo come Vladimir Putin, che di espressioni marmoree se ne intende, ha lanciato una frecciatina agli ambasciatori europei a Mosca, che si sono riuniti con lui per una cerimonia. «Le nostre relazioni con ciascuno dei paesi europei qui rappresentati (Francia, Repubblica Ceca, Portogallo, Norvegia, Svezia, Austria, Svizzera e Italia ndr), hanno profonde radici storiche e sono ricche di esempi di partnership reciprocamente vantaggiose e di cooperazione culturale reciprocamente arricchente» ha spiegato il presidente russo, specificando che «lo stato attuale delle relazioni bilaterali tra i paesi citati e la Russia lascia molto a desiderare». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

