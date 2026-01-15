Durante la cerimonia di presentazione delle credenziali degli ambasciatori a Mosca, Vladimir Putin ha commentato i rapporti con l’Europa, definendoli insoddisfacenti. Ha inoltre annunciato il sostegno alla Cuba, minacciata dagli Stati Uniti. Tra i presenti, anche l’ambasciatore italiano Stefano Beltrame. La dichiarazione evidenzia le tensioni geopolitiche in corso e la volontà del Cremlino di rafforzare le relazioni con alcuni paesi.

Roma, 15 gennaio 2026 - Vladimir Putin oggi ha parlato in occasione della cerimonia di presentazione delle credenziali di nuovi ambasciatori a Mosca, tra cui l'italiano Stefano Beltrame, fa sapere il Cremlino. Putin riceve le credenziali degli ambasciatori. Oltre l'Italia a presentare le credenziali, scrive Ria Novosti, al Gran Palazzo del Cremlino, nella Sala Alessandro del Cremlino, ci sono anche i rappresentanti di diversi altri Paesi europei come Austria, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca, Norvegia, Svezia e Portogallo. La novità è l'Afghanistan, dopo la decisione di Mosca di riconoscere il governo dei Talebani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Putin riceve gli ambasciatori: “I rapporti con l’Europa lasciano a desiderare”. E promette aiuto a Cuba, minacciata dagli Usa

Leggi anche: Russia, Putin: “Rapporti con Italia e altri Paesi europei lasciano a desiderare”

Leggi anche: Putin: «Le relazioni con l'Italia e gli altri Paesi europei lasciano a desiderare»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Putin riceve gli ambasciatori: “I rapporti con l’Europa lasciano a desiderare”. E promette aiuto a Cuba, minacciata dagli Usa - Il presidente russo lo ha alla cerimonia di presentazione delle credenziali di nuovi ambasciatori a Mosca, tra cui l'italiano Stefano Beltrame. quotidiano.net