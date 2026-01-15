Putin contro Trump | C’è chi usa il diritto della forza con azioni unilaterali e pericolose Su Italia e Paesi Ue | Relazioni deteriorate

Le recenti dichiarazioni di Putin evidenziano tensioni crescenti tra Russia e Stati Uniti. Il presidente russo critica le azioni unilaterali considerate pericolose e sottolinea il deterioramento delle relazioni con Italia e UE. Nel contesto internazionale, mentre Trump si confronta con diverse crisi globali, la Russia osserva con preoccupazione un clima di crescente antagonismo, evidenziando le conseguenze di politiche percepite come aggressivi e divergenti dagli sforzi di dialogo e cooperazione.

Mentre Donald Trump gioca la sua partita a Risiko su più fronti, dal Venezuela all' Iran, fino alla Groenlandia, colui che negli ultimi mesi sembrava essere tornato un interlocutore importante per Washington accusa, senza nominarli, gli Stati Uniti di portare avanti una politica aggressiva che allontana la pace. La situazione a livello internazionale si sta sempre più degradando e la diplomazia viene sempre più sostituita da " azioni unilaterali e molto pericolose – ha detto durante la cerimonia per la presentazione delle credenziali di 34 ambasciatori – Invece di un dialogo tra Stati, sentiamo il monologo da parte di coloro che, con il diritto della forza, considerano accettabile dettare agli altri la loro volontà, insegnare agli altri come vivere e dare ordini".

