Puglia Emiliano non sarà nella giunta regionale

Michele Emiliano non farà parte della giunta regionale pugliese, ma assumerà il ruolo di consigliere del presidente. Questa decisione segna un cambiamento nella sua posizione politica, mantenendo comunque un ruolo di rilievo all’interno dell’amministrazione regionale. La scelta riflette una nuova fase della sua attività politica, con un focus diverso rispetto alle precedenti funzioni di governo.

Non sarà nella giunta regionale pugliese Michele Emiliano, ma assumerà invece il ruolo di consigliere del presidente. La decisione è maturata nel pomeriggio del 15 gennaio, al termine di un confronto con Antonio Decaro, riporta il Corriere della Sera. A questo punto verrà avviata la procedura per la richiesta di aspettativa dalla magistratura: Decaro predisporrà il decreto di nomina, che Emiliano trasmetterà al Consiglio superiore della magistratura, dal quale è attesa una decisione. Michele Emiliano e Antonio Decaro (Imagoeconomica). Emiliano avrà «piena autonomia e ampio margine di manovra». Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, Emiliano potrà contare su «un piena autonomia e ampio margine di manovra ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

