Protocollo per la Prevenzione e la Gestione dei Comportamenti Oppositivi Scarica il documento

Il Protocollo per la Prevenzione e la Gestione dei Comportamenti Oppositivi definisce le linee guida organizzative, educative e operative adottate dalle scuole per prevenire e affrontare comportamenti oppositivi, garantendo un ambiente sicuro, tutelante e favorevole alla continuità didattica. Il documento allegato fornisce dettagli sulle strategie e le procedure implementate per gestire efficacemente queste situazioni.

L'allegato protocollo definisce l'assetto organizzativo, educativo e operativo attraverso cui l'istituzione scolastica previene e gestisce i comportamenti oppositivi, assicurando sicurezza, tutela e continuità didattica. Il documento chiarisce i ruoli del personale, stabilisce procedure uniformi, introduce strumenti di intervento e monitoraggio e delinea i criteri per l'attivazione dei servizi sanitari e sociali. Inserito nel PTOF

