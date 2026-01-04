Vi spiego il ruolo della machtpolitik e del diritto interno nella gestione delle crisi internazionali
L’arresto di Nicolás Maduro Moros, motivato da accuse statunitensi, mette in luce il ruolo della machtpolitik e del diritto interno nelle crisi internazionali. Questo evento evidenzia come, in assenza di un’efficace gestione del diritto internazionale tra Stati post-westfaliani, si ricorra sempre più frequentemente alle norme interne per conseguire obiettivi geopolitici, sottolineando limiti e tensioni nelle relazioni internazionali odierne.
Al netto del merito politico della vicenda, che non è oggetto di questo articolo, l’arresto manu militari di Nicolás Maduro Moros, motivato dalle accuse formulate dal Grand Jury della US District Court del Southern District di New York, evidenzia la crescente inadeguatezza del diritto internazionale a gestire le crisi fra pari – cioè fra Stati post-westfaliani – e l’altrettanto crescente ricorso al diritto interno per raggiungere obiettivi (geo)politici. L’arresto di Maduro, analogamente alla condanna di Salvatore Aitala – giudice della corte penale internazionale – pronunciata in contumacia da un tribunale russo, dimostrano infatti come sempre di più gli Stati affidino alle proprie corti il compito di costruire una base giuridica che supporti decisioni politiche sottratte alla valutazione di organismi sovranazionali o, meglio, a-nazionali, come l’Onu o le varie corti istituite per trattato. 🔗 Leggi su Formiche.net
