Pronostico Brest-Psg | per un paio d’ore ritorno in vetta

Brest-Psg è una partita della nona giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. C’è la sensazione, dopo due pareggi di fila in campionato, che il Psg si voglia dedicare totalmente alla vittoria della Champions League. Ma è evidente che una squadra come quella parigina non possa fare a meno di vincere, di nuovo, anche il campionato. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Se in Patria si fa un po’ fatica, in Europa, invece, e la dimostrazione è arrivata nel match contro il Leverkusen in trasferta, si vola davvero. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

