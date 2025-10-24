Pronostico Brest-Psg | ritorno in vetta per un paio d’ore
Brest-Psg è una partita della nona giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. C’è la sensazione, dopo due pareggi di fila in campionato, che il Psg si voglia dedicare totalmente alla vittoria della Champions League. Ma è evidente che una squadra come quella parigina non possa fare a meno di vincere, di nuovo, anche il campionato. Pronostico Brest-Psg: per un paio d’ore ritorno in vetta (AnsaFoto) – Ilveggente.it Se in Patria si fa un po’ fatica, in Europa, invece, e la dimostrazione è arrivata nel match contro il Leverkusen in trasferta, si vola davvero. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Altre letture consigliate
Lorient-Stade Brestois (domenica 19 ottobre 2025 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici https://ift.tt/Ot1um2q #scommesse #pronostici - X Vai su X
Pronostico Brest-Psg: per un paio d’ore ritorno in vetta - Psg è una partita della nona giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17:00: diretta tv, notizie, formazioni, pronostico. Riporta ilveggente.it