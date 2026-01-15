Un errore di progettazione ha portato il Comune a dover corrispondere 103mila euro alla ditta responsabile del primo stralcio dei lavori di riqualificazione e restauro di Palazzo Ricci. La vicenda evidenzia come una svista tecnica possa avere conseguenze economiche significative, sottolineando l’importanza di un’attenta pianificazione nelle fasi iniziali di un progetto di restauro.

Per un errore di progettazione il Comune verserà 103mila euro alla ditta che ha fatto il primo stralcio di lavori di riqualificazione restauro e valorizzazione di Palazzo Ricci. "Vero. A Palazzo Ricci i lavori stanno andando avanti – osserva l’assessore Riccardo Pozzi –. Il risarcimento con un accordo bonario di 103mila euro l’ho portato io in variazione di bilancio quando è emerso che c’era stato un errore progettuale. Come amministrazione comunale trovammo le risorse per andare avanti con il cantiere perché ci saremmo rifatti nei confronti dei progettisti, uno studio esterno" con sede a Torino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Progetto sbagliato a Palazzo Ricci . L’errore costa al Comune 103mila euro

Se ci sono problemi è perché chi ha avuto il potere di decidere ha fatto di testa sua. Il Polo Progressista e di Sinistra ha sempre ritenuto quel progetto sbagliato e oggi ne paghiamo il conto. @fanpiùattivi facebook