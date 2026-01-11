Ascea prosegue il progetto CASEMATTE – MEDLAB a Palazzo Ricci

A Ascea, presso Palazzo Ricci, si prosegue con il progetto

Lunedì 12 gennaio, alle ore 15.30, presso Palazzo Ricci di Ascea prosegue il percorso di costruzione condivisa del progetto CASEMATTE – MED.LAB, sviluppato nell’ambito dell’Avviso pubblico promosso dal GAL Casacastra per la selezione dei Progetti Complessi di Comunità. Il progetto, con. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Ascea, prosegue l'iter per la valorizzazione di Palazzo Ricci - Il progetto, promosso dal Comune di Ascea insieme ai Parchi Archeologici di Paestum e Velia e alla Fondazione Alario, è finalizzato alla valorizzazione di Palazzo Ricci e alla costruzione di una ... msn.com