Ascea prosegue il progetto CASEMATTE – MEDLAB a Palazzo Ricci

Da salernotoday.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ascea, presso Palazzo Ricci, si prosegue con il progetto

Lunedì 12 gennaio, alle ore 15.30, presso Palazzo Ricci di Ascea prosegue il percorso di costruzione condivisa del progetto CASEMATTE – MED.LAB, sviluppato nell’ambito dell’Avviso pubblico promosso dal GAL Casacastra per la selezione dei Progetti Complessi di Comunità.  Il progetto, con. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Med-Or: al via il progetto 'Geopolitica, tecnologie e sicurezza nel Mediterraneo'

Leggi anche: Med-Or e Acn lanciano 'Cyberbridge', progetto per i Paesi africani

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

ascea prosegue progetto casematteAscea, prosegue l'iter per la valorizzazione di Palazzo Ricci - Il progetto, promosso dal Comune di Ascea insieme ai Parchi Archeologici di Paestum e Velia e alla Fondazione Alario, è finalizzato alla valorizzazione di Palazzo Ricci e alla costruzione di una ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.