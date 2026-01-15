Processo sul delitto di Nada Cella Cecere condannata a 24 anni A Soracco due anni per un solo episodio di favoreggiamento | Che cosa succede adesso

La Corte d’assise ha pronunciato il verdetto sul delitto di Nada Cella, avvenuto nel 1996 a Chiavari. Annalucia Cecere è stata condannata a 24 anni di reclusione, mentre Marco Soracco a due anni per favoreggiamento. È ora possibile attendersi il percorso delle eventuali impugnazioni e le prossime fasi processuali, che chiariranno ulteriormente le responsabilità e le implicazioni di questa vicenda.

Il verdetto della Corte d'assise sull'omicidio avvenuto nel 1996 a Chiavari. Annalucia Cecere è stata condannata a 24 anni, Marco Soracco a 2 anni per un solo episodio di favoreggiamento. Fra novanta giorni le motivazioni.

La sentenza per il delitto di Nada Cella in diretta video - È prevista per giovedì 15 gennaio la sentenza di primo grado nel processo a carico di Annalisa Cecere, l'ex insegnante accusata di essere l'autrice dell'omicidio di Nada Cella. video.corriere.it

Nada Cella, Anna Lucia Cecere condannata a 24 anni per l'omicidio. Due anni a Marco Soracco - La Corte d'Assise di Genova ha condannato a 24 anni Anna Lucia Cecere, ritenuta responsabile del delitto di Nada Cella, avvenuto il 6 maggio 1996 a Chiavari. leggo.it

