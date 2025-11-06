Nada Cella | in aula il manoscritto della zia di Soracco e un’intercettazione che mette in dubbio Cecere

"Nada, un nome pretenzioso che in spagnolo significa niente. Un 'niente'. però, che ha inciso un marchio doloroso e indelebile sulla nostra famiglia". La frase è riportata in un manoscritto, "Storia di un delitto quasi perfetto" la cui autrice è la defunta Fausta Bacchioni, zia del commercialista. 🔗 Leggi su Genovatoday.it