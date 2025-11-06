Nada Cella | in aula il manoscritto della zia di Soracco e un’intercettazione che mette in dubbio Cecere

Genovatoday.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Nada, un nome pretenzioso che in spagnolo significa niente. Un 'niente'. però, che ha inciso un marchio doloroso e indelebile sulla nostra famiglia". La frase è riportata in un manoscritto, "Storia di un delitto quasi perfetto" la cui autrice è la defunta Fausta Bacchioni, zia del commercialista. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

nada cella aula manoscritto"La madre di Nada Cella non ha dormito per 30 anni". Al processo parlano le parti civili - La legale dei familiari della vittima in aula dopo la richiesta di condanna della procura per Cecere e Soracco ... Lo riporta rainews.it

Delitto di Nada Cella, a 30 anni dall'omicidio chiesto l'ergastolo per Anna Lucia Cecere - Nada Cella, 24 anni, lavora come segretaria del commercialista di Chiavari Soracco. Secondo tg.la7.it

Delitto Nada Cella, la Pm chiede l'ergastolo per Anna Lucia Cecere - L'ex insegnante è accusata di aver ucciso la segretaria nello studio professionale di Soracco a Chiavari. Secondo targatocn.it

Cerca Video su questo argomento: Nada Cella Aula Manoscritto