La strategia per scagionare Anna Lucia Cecere dall?accusa di aver ucciso Nada Cella si è snodata attraverso tre ore di serrata arringa difensiva. L?avvocato Giovanni Roffo ha. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Nada Cella, la difesa: «Processo illogico, Anna Lucia Cecere va assolta». Alibi, telefonate e prove: cosa è emerso in aula

Leggi anche: Omicidio di Nada Cella, l’avvocato di Annalucia Cecere: “Processo illogico, l’imputata va assolta”

Leggi anche: Omicidio di Nada Cella, l’avvocato di Annalucia Cecere: “Processo illogico, l’imputata va assolta”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Nada Cella: terminate le arringhe difensive, Roffo, Processo illogico; Processo Nada Cella, la difesa di Cecere: Processo illogico, va assolta; Il processo per l'omicidio di Nada Cella. La difesa di Cecere: Non era sul luogo del delitto; Nada Cella, difensori della Cecere: Processo illogico, va assolta.

Nada Cella, la difesa: «Processo illogico, Anna Lucia Cecere va assolta». Alibi, telefonate e prove: cosa è emerso in aula - La strategia per scagionare Anna Lucia Cecere dall’accusa di aver ucciso Nada Cella si è snodata attraverso tre ore di serrata ... msn.com