Lara Comi assolta dall' accusa di corruzione nell' inchiesta mensa dei poveri | chat inutilizzabili Resta un anno per truffa Ue
Lara Comi, ex europarlamentare di Forza Italia, è stata assolta dall'accusa di corruzione nell'ambito dell'inchiesta «mensa dei poveri», poiché le chat contestate risultano inutilizzabili. Rimane comunque un anno di reclusione per il reato di truffa all'UE, con la condanna in primo grado ridotta riguardo ai contratti dei collaboratori. Comi ha già rimborsato 500 mila euro a Bruxelles.
In Appello l’ex europarlamentare FI, che ha rimborsato 500 mila euro a Bruxelles, vede ridotta la condanna in primo grado per i contratti dei collaboratori. Assolto in altra vicenda l’ex deputato Sozzani Le chat sono le stesse, ma contro l’ex europarlamentare Lara Comi, posta agli arresti domiciliari il 14 novembre 2019 e condannata in primo grado nel 2023 a 4 anni e 2 mesi, ora diventano non più utilizzabili: assolta in Appello da una accusa di corruzione. Delle altre due accuse di truffa a Bruxelles, ne resta in piedi una, per la quale il riconoscimento a Comi delle attenuanti per l’intervenuto rimborso di 500 mila euro al Parlamento europeo vale l’equivalenza con l’aggravante e fissa quindi la pena (sospesa dal beneficio della condizionale) in un anno. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
