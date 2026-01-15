Privacy | perquisizioni nella sede del Garante indagati Stanzione e altri membri per peculato e corruzione

Da iltempo.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in corso perquisizioni presso la sede del Garante della Privacy, condotte dalla Guardia di Finanza, nell'ambito di un'indagine della procura di Roma. Sono coinvolti alcuni membri, tra cui Stanzione, e si indaga su presunti reati di peculato e corruzione. La situazione è ancora in fase di sviluppo e saranno forniti ulteriori dettagli nelle prossime ore.

Perquisizioni sono in corso da parte della Guardia di Finanza nella sede del Garante della Privacy nell'ambito di un'indagine della procura di Roma. Nell'inchiesta sono indagati il presidente Pasquale Stanzione e gli altri membri dell'Autorità. I reati che sono ipotizzati nel procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco, sono di peculato e corruzione. Nell'inchiesta della procura di Roma oltre a Stanzione sono indagati gli altri componenti del collegio, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza. Nel corso delle perquisizioni sono stati acquisiti cellulari e computer. 🔗 Leggi su Iltempo.it

privacy perquisizioni nella sede del garante indagati stanzione e altri membri per peculato e corruzione

© Iltempo.it - Privacy: perquisizioni nella sede del Garante, indagati Stanzione e altri membri per peculato e corruzione

Leggi anche: Perquisizioni nella sede del Garante della Privacy: il presidente Stanzione e gli altri membri indagati per peculato e corruzione

Leggi anche: Perquisizioni della Gdf nella sede del Garante della Privacy: indagati il presidente e gli altri membri dell'autorità per peculato e corruzione

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Alberto Trentini, un giorno a Roma: «L’Italia sempre con me e non sono dimagrito».

privacy perquisizioni sede garantePrivacy: perquisizioni nella sede del Garante, indagati Stanzione e altri membri per peculato e corruzione - Perquisizioni sono in corso da parte della Guardia di Finanza nella sede del Garante della Privacy nell'ambito di un'indagine della procura ... iltempo.it

privacy perquisizioni sede garantePerquisizioni nella sede del Garante della Privacy, indagati Stanzione e altri membri dell'Autorità - L' indagine della Procura di Roma che vede indagato il presidente dell'Autorità. rainews.it

privacy perquisizioni sede garantePerquisizioni della Gdf nella sede del Garante della Privacy: indagati il presidente e gli altri membri dell'autorità per peculato e corruzione - Sono in corso perquisizioni da parte della Guardia di Finanza alla sede del Garante della Privacy nell'ambito di una indagine della Procura di Roma che vede indagato il preside ... quotidiano.net

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.