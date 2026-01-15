Privacy | perquisizioni nella sede del Garante indagati Stanzione e altri membri per peculato e corruzione

Sono in corso perquisizioni presso la sede del Garante della Privacy, condotte dalla Guardia di Finanza, nell'ambito di un'indagine della procura di Roma. Sono coinvolti alcuni membri, tra cui Stanzione, e si indaga su presunti reati di peculato e corruzione. La situazione è ancora in fase di sviluppo e saranno forniti ulteriori dettagli nelle prossime ore.

Perquisizioni sono in corso da parte della Guardia di Finanza nella sede del Garante della Privacy nell'ambito di un'indagine della procura di Roma. Nell'inchiesta sono indagati il presidente Pasquale Stanzione e gli altri membri dell'Autorità. I reati che sono ipotizzati nel procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco, sono di peculato e corruzione. Nell'inchiesta della procura di Roma oltre a Stanzione sono indagati gli altri componenti del collegio, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza. Nel corso delle perquisizioni sono stati acquisiti cellulari e computer.

