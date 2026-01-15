Perquisizioni della Gdf nella sede del Garante della Privacy | indagati il presidente e gli altri membri dell' autorità per peculato e corruzione

Le autorità italiane stanno eseguendo perquisizioni presso la sede del Garante della Privacy, nel contesto di un'indagine della Procura di Roma. Sono coinvolti il presidente Pasquale Stanzione e altri membri dell'ente, con ipotesi di reati quali peculato e corruzione. La vicenda si inserisce in un procedimento volto a fare luce su eventuali irregolarità all’interno dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Roma, 15 gennaio 2026 - Sono in corso perquisizioni da parte della Guardia di Finanza alla sede del Garante della Privacy nell'ambito di una indagine della Procura di Roma che vede indagato il presidente dell'Autorità, Pasquale Stanzione e gli altri membri dell'autorità. Peculato e corruzione i reati ipotizzati. Il fascicolo è coordinato dall'aggiunto Giuseppe De Falco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Perquisizioni della Gdf nella sede del Garante della Privacy: indagati il presidente e gli altri membri dell'autorità per peculato e corruzione Leggi anche: Garante della Privacy, perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede: ?indagato il presidente Pasquale Stanzione Leggi anche: Il presidente dell'autorità Garante della Privacy: "Nessuna dimissione, agiamo in autonomia" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Garante della Privacy, perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede: indagato il presidente Pasquale Stanzione - Sono in corso perquisizioni da parte della Guardia di Finanza alla sede del Garante della Privacy nell'ambito di una indagine della Procura di Roma che vede indagato il ... ilmattino.it

Perquisizioni della Gdf nella sede del Garante della Privacy - Indagato il presidente dell’Autorità, Pasquale Stanzione e gli altri membri dell’autorità. ilsole24ore.com

La Finanza negli uffici del Garante della Privacy. In corso perquisizioni e sequestri - La Guardia di Finanza ha bussato alla porta degli uffici del Garante della Privacy. lanotiziagiornale.it

Eseguite anche perquisizioni domiciliari per l’occupazione dei binari a Porta Nuova e Porta Susa durante le manifestazioni «Global Sumud Flotilla» e per l’irruzione nella sede de La Stampa facebook

#Torino È in corso dall'alba di oggi un'operazione di polizia al centro sociale Askatasuna. Effettuate perquisizioni all'interno dello stabile, occupato dal 1996. L'operazione sarebbe collegata all'inchiesta sugli assalti alla sede del quotidiano La Stampa nei gi x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.