Previsioni Meteo Roma e Lazio – Venerdì 16 Gennaio 2026

Le previsioni del tempo per Roma e il Lazio indicano, per venerdì 16 gennaio 2026, condizioni di cielo coperto e piogge sparse. La giornata si svolgerà in un contesto di clima freddo e instabile, con possibili precipitazioni soprattutto nelle ore mattutine e nel primo pomeriggio. È consigliabile adottare precauzioni adeguate per affrontare le condizioni meteorologiche previste.

Roma: cielo coperto, piogge sparse e clima freddo. La giornata di venerdì 16 gennaio 2026 a Roma sarà caratterizzata da condizioni di instabilità, con cielo prevalentemente coperto e possibili piogge sparse, soprattutto tra la mattina e il primo pomeriggio. In serata si attende una graduale attenuazione dei fenomeni, pur con nuvolosità ancora diffusa. Le temperature si manterranno su valori tipicamente invernali, con un freddo più percepito per effetto della ventilazione.?? Temperature. Minime: tra 5 e 7°C. Massime: comprese tra 10 e 12°C.? Venti. Venti moderati dai quadranti occidentali, a tratti sostenuti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

