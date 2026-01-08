Previsioni meteo Roma e Lazio – Venerdì 9 gennaio 2026 | piogge vento e clima invernale

Le previsioni meteo per Roma e il Lazio indicano un venerdì 9 gennaio 2026 caratterizzato da nuvolosità diffusa, con piogge deboli e temperature basse. Il clima rimane invernale, con venti moderati e condizioni di stabilità precaria. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche e adottare le misure necessarie per affrontare il tempo previsto.

Previsioni Meteo Roma e Lazio – Venerdì 9 Gennaio 2026. Roma: nuvolosità diffusa, piogge deboli e clima freddo. La giornata di venerdì 9 gennaio 2026 a Roma sarà caratterizzata da tempo instabile, con cielo molto nuvoloso o coperto fin dalle prime ore del mattino. Sono attese piogge deboli e intermittenti, più probabili tra la mattinata e il primo pomeriggio, con tendenza a graduale attenuazione in serata.?? Temperature. Minime: tra 6 e 8°C. Massime: comprese tra 10 e 12°C. Il clima resterà pienamente invernale, con una sensazione di freddo accentuata dall’umidità e dalla persistente copertura nuvolosa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

