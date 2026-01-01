Previsioni Meteo Roma e Lazio – Venerdì 2 Gennaio 2026

Previsioni meteo per Roma e Lazio il venerdì 2 gennaio 2026: giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica, con cielo parzialmente nuvoloso e periodi di schiarite nelle ore centrali. Le temperature si manterranno basse, riflettendo l’inizio di un nuovo anno con clima freddo. Si consiglia di vestirsi adeguatamente e di monitorare eventuali aggiornamenti meteorologici per eventuali variazioni.

Roma: inizio d'anno con tempo stabile e clima freddo. La giornata di venerdì 2 gennaio 2026 si aprirà a Roma all'insegna della stabilità atmosferica, con un cielo parzialmente nuvoloso e ampie schiarite soprattutto nelle ore centrali. Non sono attese precipitazioni sulla Capitale, che vivrà un inizio d'anno tranquillo dal punto di vista meteorologico.?? Temperature. Minime: comprese tra 3 e 5°C, con clima rigido nelle prime ore del mattino. Massime: tra 11 e 13°C nel pomeriggio. Il freddo sarà più avvertito al risveglio e nelle zone periferiche, mentre durante il giorno le temperature risulteranno più miti grazie alle schiarite.

