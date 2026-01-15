Precipita con il parapendio da 150 metri di altezza e si schianta in mare
Un uomo di 52 anni ha subito un incidente mentre praticava il parapendio da un’altezza di 150 metri, precipitando in mare. L’evento ha generato momenti di preoccupazione, ma fortunatamente si è concluso senza gravi conseguenze. L’incidente evidenzia l’importanza di rispettare le norme di sicurezza e di adottare tutte le precauzioni necessarie durante attività avventurose come questa.
Attimi di paura seguiti dal sollievo dopo che un uomo di 52 anni è precipitato in mare con il suo parapendio a motore. Lo sportivo è stato soccorso da uno snorkeler che stava facendo immersioni nella zona. L'episodio è avvenuto a Pompano beach, in Florida (Stati Uniti). Il video dell'incidente è stato pubblicato sui social dal Riviera beach police department. Secondo quanto è stato ricostruito, l'uomo è stato sopreso in volo da un'improvvisa raffica di vento che gli ha fatto perdere il controllo del parapendio a motore. Nel filmato, che si può vedere qui sotto, un bagnante documenta la caduta dello sportivo da circa 150 metri di altezza. 🔗 Leggi su Today.it
