Precipita da un’altezza di 3 metri paura per un anziano a Firenzuola

Firenzuola (Firenze), 15 novembre 2025 – Un uomo di 85 anni è stato soccorso a Firenzuola, in provincia di Firenze, lungo la strada statale Montanara Imolese, dopo essere precipitato accidentalmente in un piccolo cortile interno situato tra la propria abitazione e il terreno montuoso retrostante, facendo un volo di circa tre metri. L'allarme è scattato intorno alle 13:45 di oggi, 15 novembre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, con il personale del distaccamento di Barberino di Mugello, affiancati dal personale del distaccamento di Fontanelice del comando di Bologna, inviato in supporto per la complessità delle operazioni di recupero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

