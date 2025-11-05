Cede il solaio dell' ex scuola abbandonata | ragazza precipita da 6 metri d' altezza

Semplice curiosità, il desiderio di trovare un luogo appartato o forse una sessione di "urbex", ovvero la pratica di visitare luoghi urbani abbandonati. Non è chiaro perché una 17enne si sia introdotta al crepuscolo all'interno dell'ex scuola sommergibilisti di Venezia, una struttura inutilizzata. 🔗 Leggi su Today.it

Cede il solaio dell'ex scuola abbandonata, ragazza 17enne precipita da 6 metri nel vuoto e si schianta al suolo: è grave - Sei metri in caduta libera, poi lo schianto al suolo, nel mezzo di un groviglio di erbacce e rovi che probabilmente le ha salvato la vita. Si legge su ilmattino.it

Marino, crolla il solaio di una nuova scuola in costruzione: sette operai feiti - Un solaio è crollato in un cantiere edile mentre erano in corso i lavori di costruzione di una nuova scuola elementare a Marino, in provincia di Roma. ilmessaggero.it scrive