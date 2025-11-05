Cede il solaio dell' ex scuola abbandonata | ragazza precipita da 6 metri d' altezza

5 nov 2025

Semplice curiosità, il desiderio di trovare un luogo appartato o forse una sessione di "urbex", ovvero la pratica di visitare luoghi urbani abbandonati. Non è chiaro perché una 17enne si sia introdotta al crepuscolo all'interno dell'ex scuola sommergibilisti di Venezia, una struttura inutilizzata. 🔗 Leggi su Today.it

