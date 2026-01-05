Grosso albero travolge le auto in transito veicoli distrutti e soccorsi sul posto | GUARDA IL VIDEO

Stamattina ad Ancona, un grosso albero è caduto su alcune auto in transito lungo corso Amendola, causando danni ai veicoli e la necessità di intervento da parte dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco per gestire la situazione e garantire la sicurezza. Di seguito, è disponibile un video che mostra i momenti dell’incidente.

ANCONA - E' successo stamattina lungo corso Amendola. Sul posto gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. Illesi i due automobilisti che stavano transitando al momento del crollo. In totale coinvolti 5 mezzi. La strada è chiusa in entrambi i sensi da Largo Cappelli all'incrocio con via Orsi. Le. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

